Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

Samenleving
door Redactie
donderdag, 27 november 2025 om 5:58
De politie heeft een zogeheten Vermist Kind Alert uitgegeven voor de 15-jarige Fatma uit Tilburg. Het meisje is twee dagen vermist en een politiewoordvoerder zegt dat er veel zorgen over haar bestaan. "We hebben alles gedaan wat we konden doen, maar we kunnen haar niet vinden", zegt hij. Het vermiste meisje is volgens de politie op eigen initiatief vertrokken.
Aanvankelijk gaf de politie via onder meer haar website een Amber Alert af voor deze vermissing, wat gedaan wordt als gevreesd wordt voor het leven van een vermist kind. Dat bleek een fout te zijn, zegt de woordvoerder. Het Amber Alert was daarna nog enige tijd te zien op de politiesite, maar is inmiddels verwijderd.
Bij een Amber Alert is een vermist kind mogelijk in levensgevaar. Bij een Vermist Kind Alert is daarvan (nog) geen sprake, maar zijn er wel zorgen over het welzijn van de vermiste minderjarige.
