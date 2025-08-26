ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegtuig Defensie dat voedsel afwierp in Gaza al terug

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 12:20
anp260825110 1
DEN HAAG (ANP) - Het transportvliegtuig van Defensie dat voedsel dropte boven Gaza is maar een dag langer in Jordanië gebleven. De C-130 Hercules keerde zaterdag terug naar Nederland, aldus een woordvoerder van het ministerie. Vorige week kondigde het demissionaire kabinet aan dat het vliegtuig op verzoek van Jordanië langer voedsel boven de Palestijnse kuststrook zou afwerpen.
De Hercules is uiteindelijk een dag langer in Jordanië gebleven. Of het vliegtuig vrijdag nog voedsel heeft afgeworpen boven Gaza wil Defensie niet zeggen. Meer landen nemen deel aan de hulpoperatie om de ernstige voedselnood te lenigen.
Begin deze maand stuurde Defensie een Hercules naar Jordanië. Die ging binnen een paar dagen stuk, waarna een ander toestel werd gestuurd. Donderdag zei de inmiddels afgetreden minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) dat de Hercules ook de "komende dagen" hulp naar Gaza zou brengen.
Sinds 8 augustus heeft Defensie in totaal 108.296 kilo hulpgoederen afgeworpen, aldus Defensie dinsdag.
Vorig artikel

Gezant VS: Libanon komt met plan voor ontwapening Hezbollah

Volgend artikel

DNB en ECB reageren niet op ontslag Fed-bestuurder door Trump

POPULAIR NIEUWS

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

Schermafbeelding 2025-08-25 144327

Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

STScI-01EVST1KQK0K9H9DKHS13XT6F3

NASA deelt adembenemende video van ster die zichzelf opblaast