Vliegtuig Defensie dat voedsel afwierp in Gaza al terug

DEN HAAG (ANP) - Het transportvliegtuig van Defensie dat voedsel dropte boven Gaza is maar een dag langer in Jordanië gebleven. De C-130 Hercules keerde zaterdag terug naar Nederland, aldus een woordvoerder van het ministerie. Vorige week kondigde het demissionaire kabinet aan dat het vliegtuig op verzoek van Jordanië langer voedsel boven de Palestijnse kuststrook zou afwerpen.

De Hercules is uiteindelijk een dag langer in Jordanië gebleven. Of het vliegtuig vrijdag nog voedsel heeft afgeworpen boven Gaza wil Defensie niet zeggen. Meer landen nemen deel aan de hulpoperatie om de ernstige voedselnood te lenigen.

Begin deze maand stuurde Defensie een Hercules naar Jordanië. Die ging binnen een paar dagen stuk, waarna een ander toestel werd gestuurd. Donderdag zei de inmiddels afgetreden minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) dat de Hercules ook de "komende dagen" hulp naar Gaza zou brengen.

Sinds 8 augustus heeft Defensie in totaal 108.296 kilo hulpgoederen afgeworpen, aldus Defensie dinsdag.