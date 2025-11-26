Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

Na Goor is ook Ermelo opgeschrikt door het bezoek van een wolf. Een jong dier struinde midden door het Veluwse dorp langs het station, de kerk, de speeltuin, overal is hij gesignaleerd. Er zijn dan ook meerdere filmpjes opgedoken.

Ecoloog Glenn Lelieveld zag de beelden en reageert bij het AD: "Dit lijkt een gestreste wolf, die ergens is waar hij duidelijk niet wil zijn.” Gevaarlijk is-ie niet, aldus de expert. "Het dier is duidelijk gespannen en wil vluchten. Het zal daarom waarschijnlijk geen gevaar vormen.”

Dat er nu meerdere wolven opduiken in de bewoonde wereld, is niet gek volgens Lelieveld. In deze tijd van het jaar gaan veel jonge dieren de hort op.

Saranne van Werven (18) ging de wolf achterna op haar fiets en wist er een spannend filmpje van te maken. "Ik dacht: wanneer krijg ik weer een kans om een wolf te zien?” De beelden zijn inmiddels tienduizenden keren bekeken.