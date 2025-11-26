ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
woensdag, 26 november 2025 om 18:04
ANP-533786068
Na Goor is ook Ermelo opgeschrikt door het bezoek van een wolf. Een jong dier struinde midden door het Veluwse dorp langs het station, de kerk, de speeltuin, overal is hij gesignaleerd. Er zijn dan ook meerdere filmpjes opgedoken.
Ecoloog Glenn Lelieveld zag de beelden en reageert bij het AD: "Dit lijkt een gestreste wolf, die ergens is waar hij duidelijk niet wil zijn.” Gevaarlijk is-ie niet, aldus de expert. "Het dier is duidelijk gespannen en wil vluchten. Het zal daarom waarschijnlijk geen gevaar vormen.”
Dat er nu meerdere wolven opduiken in de bewoonde wereld, is niet gek volgens Lelieveld. In deze tijd van het jaar gaan veel jonge dieren de hort op.
Saranne van Werven (18) ging de wolf achterna op haar fiets en wist er een spannend filmpje van te maken. "Ik dacht: wanneer krijg ik weer een kans om een wolf te zien?” De beelden zijn inmiddels tienduizenden keren bekeken.
Bron: AD.nl

Lees ook

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolfBijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf
Beelden: wolf gespot bij school, kinderen moeten binnenblijvenBeelden: wolf gespot bij school, kinderen moeten binnenblijven
Rechter vraagt Gelderland naar alternatieven voor afschieten wolfRechter vraagt Gelderland naar alternatieven voor afschieten wolf
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

namibian-politician-adolf-hitler

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

Loading