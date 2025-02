Doe-het-zelfketen Home Depot wint op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Home Depot stond dinsdag bij de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De doe-het-zelfketen boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht. Het bedrijf zag daarbij de verkopen bij filialen die langer dan een jaar open zijn weer stijgen, na een daling in de afgelopen acht kwartalen. De markt voor woningverbetering staat al enige tijd onder druk doordat veel consumenten de aankoop van huizen en grote bouwprojecten uitstellen door de hoge rentetarieven.

Volgens financieel topman Richard McPhail zit de huizenmarkt nog altijd op slot door de hoge hypotheekrente. Wel verwacht hij dat consumenten hun bouwprojecten niet langer zullen uitstellen in afwachting van lagere rentetarieven. De omzetverwachting voor dit jaar viel echter wel wat tegen. Het aandeel Home Depot won 0,9 procent.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was wisselend, na de gemengde slotstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 43.633 punten en de brede S&P 500-index steeg een fractie tot 5984 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 19.234 punten, na een verlies van ruim 1 procent op maandag.

De vrees voor een handelsoorlog blijft boven de markten hangen, nadat president Trump had verklaard dat de importheffingen voor Canada en Mexico volgende week worden ingevoerd. Trump had begin februari al heffingen van 25 procent aangekondigd op goederen uit Mexico en Canada. Die werden echter op het laatste moment met een maand uitgesteld nadat beide landen maatregelen langs de grens hadden aangekondigd om de VS te helpen met het aanpakken van de instroom van fentanyl en vreemdelingen.

De chipsector stond onder druk door de vrees voor meer exportmaatregelen. Volgens persbureau Bloomberg is Trump van plan om de export van chips en chipapparatuur naar China verder te beperken. Zo zouden Amerikaanse overheidsfunctionarissen onlangs hebben gesproken met Japan en Nederland over het beperken van het onderhoud van de chipmachines van Tokyo Electron en ASML in China. Ook zou de verkoop van chips van het Amerikaanse Nvidia aan China verder aan banden worden gelegd. Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, zakte 1 procent. Maandag verloor Nvidia, dat woensdag met cijfers komt, al ruim 3 procent.