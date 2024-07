Rojer breekt met dubbelpartner en eindigt loopbaan met Krajicek

PARIJS (ANP) - Tennisser Jean-Julien Rojer heeft vlak voor de Olympische Spelen gebroken met zijn Britse dubbelpartner Lloyd Glasspool. De twee vormden pas sinds begin dit jaar een duo. Rojer, bezig aan zijn laatste maanden als professional, gaat zijn loopbaan afsluiten met de Amerikaan Austin Krajicek.

"Ik voelde me niet meer zo comfortabel bij de samenwerking en denk dat ik met iemand anders beter kan presteren", zei Rojer tijdens de Spelen in Parijs. Hij is momenteel de nummer 27 van de wereld in het dubbelspel. Krajicek, vorig jaar nog de nummer 1, staat nu achttiende.

De 42 jaar oude Rojer wil begin volgend jaar stoppen met tennissen. Hij heeft het masterstoernooi van Miami als zijn afscheidstoernooi in zijn hoofd. Mocht hij zakken op de ranking, dan stopt hij nog dit jaar.

Rojer veroverde drie grandslamtitels in het dubbelspel. In 2015 won hij Wimbledon, in 2017 de US Open en in 2022 Roland Garros.