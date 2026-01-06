Dow-Jonesindex licht lager op Wall Street na nieuw recordniveau

NEW YORK (ANP) - Wall Street liet dinsdag bij de opening weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder, waarbij de Dow-Jonesindex een nieuw recordniveau bereikte. Op de beursvloeren wordt vooral uitgekeken naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die later deze week verschijnen.

Loonstrookverwerker ADP komt woensdag met zijn banencijfers over december en vrijdag staat het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid op het programma. Donderdag verschijnen ook nieuwe cijfers over de werkloosheidsuitkeringen. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening een fractie lager op 48.962 punten. Maandag steeg de index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven ruim 1 procent. De Dow is nog ongeveer 2 procent verwijderd van de historische mijlpaal van 50.000 punten. De S&P 500-index won 0,1 procent op 6910 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 23.439 punten.

Amerikaanse beleggers lijken zich weinig zorgen te maken over de Amerikaanse aanval op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd opgepakt. Maandag gingen de oliebedrijven Chevron en Exxon Mobil flink omhoog door de hoop dat de Amerikaanse bedrijven toegang zullen krijgen tot de Venezolaanse oliereserves.

Chevron daalde nu 0,8 procent, na een winst van ruim 5 procent een dag eerder. Exxon Mobil zakte 0,1 procent, na een plus van ruim 2 procent op maandag. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump is van plan om later deze week met topfunctionarissen van oliemaatschappijen te overleggen over het verhogen van de olieproductie in Venezuela.

Nvidia won 1,4 procent. Topman Jensen Huang zei tijdens een presentatie op de technologiebeurs CES in Las Vegas dat de langverwachte Rubin-datacenterprocessors van het bedrijf in productie zijn en dat klanten de technologie binnenkort kunnen uitproberen. De vraag naar deze nieuwe chips is volgens Huang "erg hoog". De chips worden gebruikt door datacenters om AI-modellen te ontwikkelen en uit te voeren. Ook heeft Nvidia een AI-platform ontworpen om de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen te versnellen.

Chipbedrijf Microchip Technology steeg 7,5 procent na een verhoging van de omzetverwachting voor het huidige kwartaal. Under Armour zakte 0,6 procent. Investeerder Fairfax Financial meldde een belang van 22 procent te hebben opgebouwd in het sportkledingmerk.