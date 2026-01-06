Von der Leyen doet voorstel voor landbouwbudget in Mercosur-week

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt voor om in de aankomende meerjarenbegroting (2028-2034) een groter deel van het landbouwbudget eerder beschikbaar te stellen. Dat schrijft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een brief aan de lidstaten en het Europees Parlement. Ze doet het voorstel in een belangrijke week voor een vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen.

Het totaal voorgestelde landbouwbudget bestaat uit bijna 300 miljard euro. Von der Leyen stelt voor dat lidstaten in de eerste periode van de begroting aanspraak kunnen maken op een hoger bedrag uit het budget. Daarmee zou er per 2028 al 45 miljard euro beschikbaar zijn voor de landbouwsector, schrijft ze.

Dit komt bovenop de 6,3 miljard euro die in het budget al beschikbaar is gesteld voor boeren om verstoringen in de landbouwmarkt op te vangen. Ook was al voorgesteld dat de landbouwsector aanspraak kan maken op een ander deel van het meerjarenbudget als er sprake is van klimaat- of natuurrampen of dierenziekten.

Voorstel

Ze doet het voorstel daags voordat de landbouwministers praten in Brussel over de handelsdeal met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Daarover zou vorige maand al besloten worden, maar dat werd uitgesteld, met name omdat Italië meer toezeggingen wilde voor de landbouwsector.

De landbouwministers hebben woensdag een informeel gesprek en nemen geen beslissing over de deal, laten meerdere EU-bronnen weten. Naar verwachting vindt die stemming vrijdag plaats. Mogelijk reist Von der Leyen maandag dan af naar Paraguay voor de ondertekening van het akkoord.