Minister VS: bijna 200 manschappen ingezet bij operatie Venezuela

NEWPORT NEWS (ANP) - De Verenigde Staten hebben in Caracas bijna tweehonderd manschappen ingezet bij de operatie om president Maduro op te pakken. Dat verklaarde de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth tijdens een toespraak in de stad Newport News.

Tijdens de operatie stuurden de VS speciale eenheden naar Venezuela om Maduro van zijn bed te lichten. Hegseth zei dat "bijna tweehonderd van onze beste Amerikanen" naar de Venezolaanse hoofdstad gingen en een "aangeklaagde persoon" meenamen zonder verlies van Amerikaanse levens.

"Het lijkt erop dat die Russische luchtverdediging niet zo best werkte, hè?", sneerde de minister. Hij trad volgens Amerikaanse media verder niet in detail over de rol die de tweehonderd manschappen speelden bij de gevangenname van Maduro.