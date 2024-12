Dow staakt verliesreeks op Wall Street in afwachting rentebesluit

NEW YORK (ANP) - De Dow-Jonesindex toonde woensdag een voorzichtig herstel op Wall Street. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven lijkt daarmee de lange verliesreeks te doorbreken. De Dow sloot dinsdag voor de negende dag op rij lager. De laatste keer dat de Dow een dergelijke verliesreeks liet zien was in februari 1978. Ondanks de lange verliesreeks staat de hoofdindex slechts minder dan 4 procent onder de hoogste stand ooit, die recent werd bereikt.

De beurshandel in New York staat in het teken van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve dit jaar. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank later op de dag de rente voor de derde keer op rij gaat verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. De Dow noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 43.522 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,1 procent op 6042 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 20.064 punten.