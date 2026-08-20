ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Droge rivieren hinderen herstel Duitse economie, zegt Bundesbank

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 13:23
anp200826122 1
FRANKFURT (ANP/RTR) - De droge rivieren in Duitsland verstoren het goederenvervoer en belemmeren het toch al wankele herstel van de grootste economie van Europa, waarschuwt de Bundesbank. De Duitse centrale bank verwacht dat de economie dit kwartaal hoogstens een lichte groei zal laten zien, waarmee het economische herstel dreigt te vertragen.
De maandenlange droogte heeft de Rijn en andere rivieren zo ondiep gemaakt dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. Het beperkte transport op de rivieren en de sterk stijgende transportkosten dreigen volgens de Bundesbank de industriële productie en de exportgroei "aanzienlijk" te belemmeren. De lage waterstanden hebben daardoor een merkbare impact op de algehele economische activiteit in het derde kwartaal, waarschuwt de centrale bank.
De Bundesbank merkte in het maandelijkse economische rapport ook op dat de nog steeds lage capaciteitsbenutting in de Duitse industrie en de recente renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) de bedrijfsinvesteringen in het land afremmen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

shutterstock_2693360387

Volgens de psychologie delen mentaal sterke mensen deze eigenschap vaak

shutterstock_2664637949

Vergeet dat opblaasbare nekkussen. Een tennisbal van twee euro doet meer voor je rug dan het halve schap met reisgadgets.

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

Loading