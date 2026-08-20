ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NS roept reizigers op om afval niet in de trein weg te gooien

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 13:26
anp200826123 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval donderdag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Als er minder afval in de treinen blijft liggen, scheelt dat ook in de benodigde schoonmaak, zegt een woordvoerster van de NS.
Schoonmakers, onder wie de mensen die NS-treinen schoonmaken, begonnen woensdag een staking van twee dagen. Dat betekent niet dat er helemaal niet wordt schoongemaakt in de treinen. "Een kleine 30 procent" van het personeel van de treinschoonmaak staakt, stelt de woordvoerster. NS ziet niet dat er meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen.
Vakbond FNV organiseert de staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. De woede richt zich op werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland. De NS is zelf geen partij in het cao-conflict en huurt de schoonmakers in via schoonmaakbedrijf Vebego.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

shutterstock_2693360387

Volgens de psychologie delen mentaal sterke mensen deze eigenschap vaak

shutterstock_2664637949

Vergeet dat opblaasbare nekkussen. Een tennisbal van twee euro doet meer voor je rug dan het halve schap met reisgadgets.

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

Loading