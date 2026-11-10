Duitse brouwer Warsteiner schrapt banen door zwakkere biervraag

WARSTEIN (ANP/DPA) - De bekende Duitse brouwer Warsteiner gaat banen schrappen vanwege de dalende vraag naar bier. Het banenverlies treft de hoofdlocatie van de brouwer in de plaats Warstein in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar komen 125 arbeidsplaatsen te vervallen. Eerder sloot Warsteiner al een brouwerij en een andere brouwerij staat in de verkoop.

Daardoor krimpt het personeelsbestand bij het hoofdkantoor naar ongeveer zeshonderd mensen. De brouwerij uit 1753 heeft een sociaal plan gemaakt voor het banenverlies dat nog dit jaar moet worden afgerond. Een deel verdwijnt via natuurlijk verloop door pensionering en het niet verlengen van aflopende contracten, maar er worden ook vertrekregelingen geboden. Gedwongen ontslagen kunnen nog niet uitgesloten worden.

Warsteiner is eigendom van familiebedrijf Haus Cramer Gruppe. Eerder dit jaar werd een brouwerij in Herford gesloten met het verlies van honderd banen. De brouwerij in Paderborn met ruim honderd werknemers staat te koop. Als die verkoop voor eind dit jaar niet doorgaat sluit de brouwerij en verliezen zij ook hun baan.

Alcoholvrij bier

Het bedrijf wil de bierproductie uit Herford en Paderborn concentreren in de brouwerij in Warstein. Die heeft een productiecapaciteit van 6 miljoen hectoliter per jaar. Haus Cramer Gruppe heeft ook nog brouwerijen in Beieren. Die worden niet getroffen bij de reorganisatie.

De verkoop van Duits bier daalde vorig jaar naar een dieptepunt en het aantal Duitse brouwerijen zakte vorig jaar naar het laagste niveau in bijna tien jaar met in totaal 1415 brouwerijen. De vraag naar alcoholvrij bier groeit wel, maar dat is niet genoeg om de afname van traditioneel bier te compenseren. Het overgrote deel van het Duitse bier wordt in eigen land verkocht.