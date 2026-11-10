Je wordt gebeld. Er is ingebroken in de buurt en de daders lopen nog vrij rond. Even later staat er een agent op de stoep die je bankpas, je sieraden en je contante geld wil meenemen, zodat ze veilig zijn. Dat lijkt behulpzaam, maar het is oplichting. De politie benadrukt dat agenten nooit aan de deur komen om geld, bankpassen en/of sieraden op te halen.

Komt iemand in uniform je spullen ophalen, dan is het dus geen agent. Het maakt niet uit hoe overtuigend het verhaal klinkt.

Wijk bij Duurstede deelt stickers uit voor de deurbel

De truc duikt op steeds meer plekken op. Eind oktober zijn nepagenten actief geweest in de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarom delen de gemeente en de politie nu gratis deurbelstickers uit, meldt Omroep Zout . Op de sticker staat de tekst ‘Nee, ik geef geen bankpassen en/of sieraden mee’.

Je kunt de sticker op twee manieren gebruiken. Plak je hem aan de binnenkant van de deur, dan herinnert hij je eraan dat je niets meegeeft. Aan de buitenkant moet hij nepagenten meteen afschrikken. De gratis deurbelstickers zijn op te halen bij de balie in het Huis van de Gemeente. Burgemeester Petra Doornenbal vraagt inwoners er met elkaar over te praten: "In Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek kijken we naar elkaar om."

Het begint bijna altijd met een telefoontje

Op 8 november sloeg de Schoonhovense wijkagent Jan-Cees van de Lustgraaf in de Krimpenerwaard opnieuw alarm, schrijft Het Kontakt . Volgens hem is het een landelijke trend: ouderen worden ernstig onder druk gezet met angstaanjagende verhalen over naderende inbraken. Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als politieagenten die waardevolle spullen komen veiligstellen. Soms komen ze ook binnen met een smoes over een internettest of een lekkage.

In Limburg ging het in juli twee keer zo. Opsporing Verzocht liet op maandag 9 november beide zaken zien. In Maastricht werd op 1 juli een 76-jarige vrouw opgelicht. Een man die beweerde dat er een inbraakrisico was, verscheen bij haar woning met een vals legitimatiebewijs en nam haar telefoon en pinpas mee. Daarmee werd 800 euro opgenomen. In Wellerlooi ging het anders. Daar had een 76-jarige vrouw haar dochter gewaarschuwd, en de nepagent sloeg zonder buit op de vlucht.

Volgens het programma gebeurt bankhelpdeskfraude op grote schaal. In sommige regio's rijden verdachten rond in auto's. Zodra een slachtoffer ‘toehapt’, wordt bij diens woning direct een nepkoerier of nepagent afgezet.

In Limburg soms veertig meldingen per dag

In Limburg is het aantal meldingen in korte tijd fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de politie eerder aan L1 Nieuws gaf:

30 tot 40 meldingen per maand in de zomer van 2025

237 meldingen van nepagenten in juli 2026 alleen

tot 40 meldingen per dag op de drukste momenten

8 tot 10 extra agenten die sinds de zomer op deze zaken werken

meer dan 30 aanhoudingen, mede doordat de politie beelden van verdachten verspreidt

In Kerkrade staat de teller dit jaar op 56 meldingen, tegen 9 in heel vorig jaar, meldt L1 Nieuws. Landelijk kwamen er in 2025 volgens L1 Nieuws 13.000 meldingen van nepagenten binnen. Volgens een politiewoordvoerder zijn degenen die aanbellen of het geld ophalen vaak minderjarigen, geronseld via Snapchat en WhatsApp.

Veel slachtoffers zwijgen

De echte aantallen liggen waarschijnlijk hoger. Van de Lustgraaf merkt dat slachtoffers zich erg schamen en het daarom vaak niet vertellen. Hij zegt dat de politie maar het topje van de ijsberg ziet. Ben je erin getrapt, meld het dan toch. Elke melding helpt de politie om de daders te vinden.

Wat doe je als er een agent aanbelt?

Geef nooit je bankpas, pincode, sieraden of contant geld mee, ook niet aan iemand in uniform.

Staan er personen aan uw deur die zich voordoen als agent en vragen om geld, bankpassen en/of sieraden? Doe dan direct de deur dicht en bel de politie via 0900 - 8844.

Bij een verdachte situatie of wanneer de nepagent nog aanwezig is, belt u 112.

Word je eerst gebeld over inbraken in de buurt? Hang op en bel zelf een familielid of de politie. In Wellerlooi was dat genoeg om de oplichter te laten vluchten.

Woont je moeder of buurvrouw alleen? Vertel haar dan die ene regel: de echte politie haalt nooit iets bij je op.