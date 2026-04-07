Duitse Commerzbank ziet geen basis voor deal met UniCredit

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 15:23
FRANKFURT (ANP) - De Duitse Commerzbank ziet momenteel geen basis voor een deal met de Italiaanse bank UniCredit. Volgens de tweede bank van Duitsland brengt het onvoldoende toegevoegde waarde voor de aandeelhouders. UniCredit deed in maart een overnamevoorstel, waarmee in totaal zo'n 35 miljard euro gemoeid zou zijn.
Volgens Commerzbank heeft UniCredit geen bereidheid getoond om de aandeelhouders een "noodzakelijke adequate premie" te bieden. Ook blijkt er uit de gesprekken te weinig waardegroei voor de aandeelhouders, vindt de Duitse bank.
De afgelopen weken voerden de banken gesprekken over de basis en voordelen van een overnamebod te verkennen. Volgens Commerzbank deed UniCredit daarna uitspraken over hoe de Duitsers niet constructief wilden meewerken. De Duitse bank weerspreekt die beweringen.
UniCredit beschikt al over bijna 30 procent van de aandelen van Commerzbank, maar wilde het aandeel in het bedrijf uitbreiden.
