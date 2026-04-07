Pensioenfonds ABP investeert fors in huurwoningen senioren

Pensioenfonds ABP en vermogensbeheerder CBRE Investment Management investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen voor senioren. Met een startkapitaal van 350 miljoen euro willen de partijen in de komende jaren ongeveer duizend seniorenwoningen bouwen.

Het samenwerkingsverband zegt vooral betaalbare en duurzame seniorenwoningen te willen bouwen. Volgens ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen blijft het aanbod van passende woningen voor senioren achter, terwijl Nederland in hoog tempo vergrijst: "Door te investeren in betaalbare en duurzame seniorenwoningen dragen we bij aan een stabiel rendement voor onze deelnemers en een leefbare samenleving."

Samen met een eerder aangekondigde investering voor reguliere betaalbare huurwoningen komt het totaal van dit samenwerkingsverband uit op circa 1,25 miljard euro, waarmee circa 3500 woningen kunnen worden gerealiseerd.

Een woordvoerder van ABP laat weten dat de nieuwe woningen primair in de Randstad moeten komen, aangevuld met aantrekkelijke locaties in een aantal regionale steden. Er zijn op dit moment nog geen specifieke projecten aangekocht.