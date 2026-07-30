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Duitse economie groeit sterker dan verwacht in tweede kwartaal

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 11:44
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WIESBADEN (ANP/RTR) - De Duitse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis steeg het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, met 0,2 procent. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1 procent door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de grootste economie van Europa.
De groei van de belangrijkste handelspartner van Nederland liep wel flink terug ten opzichte van het eerste kwartaal. In de eerste drie maanden van het jaar groeide de economie nog met een herziene 0,4 procent. Dat was meer dan de eerdere schatting van 0,3 procent. De groei in het afgelopen kwartaal werd volgens het statistiekbureau vooral veroorzaakt door een stijging van de export.
In april halveerden de belangrijke Duitse onderzoeksinstituten nog hun groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor dit jaar. Ze vreesden dat het land hard zou worden getroffen door de stijgende inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten.
Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is het groeicijfer "bijna te mooi om waar te zijn". "De Duitse economie heeft de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten getrotseerd", aldus de econoom. Zelfs als de Duitse economie in de tweede helft van het jaar stagneert, zou de jaarlijkse bbp-groei volgens Brzeski uitkomen op 0,9 procent. Dat is de sterkste groei sinds 2022.
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