Wat kost het om twee kinderen 4 jaar lang 2 dagen per week naar de crèche te brengen?

Je levert elke ochtend met een gerust hart je kind af bij de crèche. Fijn voor je kleintje, fijn voor jouw carrière. Maar reken je ook weleens uit wat dat eigenlijk kost? Het bedrag liegt er niet om.

Rekenvoorbeeld

Twee kinderen. Twee dagen per week naar de opvang. Vier jaar lang. Bij een gemiddeld tarief van €9,50 per uur en zo'n 10 uur opvang per dag, kom je per kind uit op ongeveer €190 per week. Voor twee kinderen samen is dat €380 per week.

Trek dat door naar een heel jaar en je zit al op €19.760. Vermenigvuldig dat met vier jaar en je eindtotaal is duizelingwekkend: €79.040. Zonder toeslag.

80 mille

Ter vergelijking: voor 80 mille koop je met gemak twee splinternieuwe auto's of leg je een fors deel van je hypotheek af. Het is ook ruim genoeg voor een wereldreis van een jaar, inclusief businessclass-vluchten. Dat is dus het bedrag dat door de meeste gezinnen simpelweg wordt opgehoest aan opvangkosten, terwijl er nauwelijks iemand hardop over rekent.

Toeslag helpt

Gelukkig springt de overheid bij met kinderopvangtoeslag, tot wel 90% van de kosten, afhankelijk van je inkomen. Bij een gemiddelde vergoeding van zo'n 50% kom je alsnog uit op €39.500 netto over vier jaar. Nog steeds een bedrag waar je je huis luxueus opnieuw mee zou kunnen inrichten, inclusief badkamerverbouwing.

En dan hebben we het nog niet over de praktijk, waarin de kosten vaak hoger uitvallen dan berekend:

- Tarieven boven het maximum uurtarief dat de overheid vergoedt

- Jaarlijkse prijsstijgingen

- Extra opvangdagen tijdens vakanties of ziekte

- BSO die er na de crèche gewoon weer bovenop komt

Toch doen ouders het

Ondanks het astronomische bedrag kiezen de meeste ouders er bewust voor. Kinderopvang betekent kunnen blijven werken, jezelf ontwikkelen en financieel onafhankelijk blijven. En je kind leert spelen, delen en sociale vaardigheden opdoen in een omgeving vol leeftijdsgenootjes.

Dus ja, het is een fors bedrag. Maar misschien is de vraag niet of je het je kunt veroorloven, maar of je je het kunt veroorloven om het niet te doen.