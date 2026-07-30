ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rheinmetall scoort contract voor modernisatie van Duits fregat

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 11:42
anp300726116 1
BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft een contract binnengehaald voor de modernisering van het F123-fregat Bayern van de Duitse marine. De opdracht heeft een waarde van enkele honderden miljoenen euro's.
De modernisering omvat onder meer het gevechtsmanagementsysteem, de radarsensoren en de voortstuwingssystemen. Ook de mogelijkheden om onderzeeërs op te sporen en te bestrijden worden verbeterd. Hiermee wordt de operationele inzetbaarheid van het schip verlengd tot minstens 2035, aldus het defensieconcern. Het 143 meter lange fregat werd in 1996 in gebruik genomen.
Het werk zal tot en met 2029 worden uitgevoerd bij Rheinmetalls Neue Jadewerft in Wilhelmshaven, in het noordwesten van Duitsland. Het schip ligt nu al in die werf. Het vaartuig wordt na de verwijdering van bepaalde onderdelen naar het droogdok verplaatst voor de verdere werkzaamheden.
18 miljard euro
De nieuwe klus geldt als een kleine troost voor Rheinmetall. Het bedrijf had eerder een scheepsbouwer aangekocht, omdat die vermoedelijk de leiding zou krijgen over een grote klus van de Duitse regering. Maar Berlijn beëindigde vorige maand het plan voor de bouw van zes F126-fregatten.
Het Duitse ministerie van Defensie had gezegd dat de kosten van het fregattenprogramma veel hoger zouden uitkomen dan in eerste instantie verwacht. Die werden niet langer meer geschat op 10 miljard euro, maar op meer dan 18 miljard euro. Het besluit om niet verder te gaan met de bouw volgde na grote vertragingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

122594451_m

Wat kost het om twee kinderen 4 jaar lang 2 dagen per week naar de crèche te brengen?

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

‘Geïrriteerde’ Trump in conflict met topmedewerkers in het Witte Huis

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

Loading