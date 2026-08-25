ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse economie iets sterker gegroeid dan eerder gedacht

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 8:31
anp250826055 1
WIESBADEN (ANP) - De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar iets sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens nieuwe cijfers van het federale statistiekbureau Destatis groeide de economie in de voorjaarsperiode met 0,3 procent in vergelijking met de voorgaande drie maanden. Bij een voorlopige schatting werd nog een plus van 0,2 procent gemeld door Destatis.
Op jaarbasis is er nu sprake van een groei met 1 procent. Dat was eerder nog 0,9 procent. Volgens Destatis werd de groei vooral geholpen door een hogere export, ondanks alle geopolitieke onrust in de wereld door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de detailhandel deed het beter dan verwacht.
In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de grootste economie van Europa een groei van 0,4 procent op kwartaalbasis en 0,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

ANP-428617709

Dit land met spectaculaire natuurparken trekt nog maar weinig toeristen

shutterstock_2743951669

Veel automaatrijders gebruiken de N-stand verkeerd

erfenis-woningmarkt-header

300 miljard erfenis rolt de woningmarkt op — en niet iedereen wint

anp240826138 1

Dassen wil einde aan 'kerstboom aan belastingvoordeeltjes'

160659459_m

Deze simpele test van 30 seconden zegt verrassend veel over hoe oud je wordt

Loading