ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse ethische hackers willen een Digitale Onafhankelijkheidsdag

Economie
door anp
zondag, 28 december 2025 om 10:03
anp281225041 1
HAMBURG (ANP/DPA) - De Chaos Computer Club (CCC), naar eigen zeggen Europa's grootste hackerscollectief, heeft in Duitsland opgeroepen tot een maandelijkse Digitale Onafhankelijkheidsdag. De organisatie, die zich hard maakt voor digitale rechten en cyberveiligheid, wil mensen aansporen hun afhankelijkheid van de dominante digitale platforms te heroverwegen.
Vanaf 4 januari moedigt de alliantie mensen aan elke eerste zondag van de maand kritisch te kijken naar de platforms die ze gebruiken en over te stappen naar diensten die hun gegevens beter beschermen. Dan gaat het bijvoorbeeld om berichtendiensten zoals Signal en webbrowsers zoals Firefox en Ecosia.
"Europa zit in de wurggreep van Big Tech. Deze platforms negeren onze wetten, ondermijnen onze democratie en daarmee onze vrijheid", meldde de ethische hackersclub zaterdag tijdens het Chaos Communication Congress in Hamburg. "De Duitse regering is als een hert gevangen in de koplampen, en durft niet eens zijn huidige positie te verlaten. Dus moeten wij het voortouw nemen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538847597

De stille recessie onder zzp'ers: terwijl de economie nog groeit, daalt hun inkomen

thoughtful intelligent couple having deep conversation, modern minimalist style_ of _hoogbegaafd stel in gesprek, moderne stijl_

Waarom slimme mensen meer moeite hebben met relaties: de wetenschap verklaart

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

ANP-540139660

Studie: zo slecht is de luchtkwaliteit binnenshuis

ANP-522138433

Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

generated-image

Waarom je beter Gerard kan heten dan Ali

Loading