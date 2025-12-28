Duitse ethische hackers willen een Digitale Onafhankelijkheidsdag

HAMBURG (ANP/DPA) - De Chaos Computer Club (CCC), naar eigen zeggen Europa's grootste hackerscollectief, heeft in Duitsland opgeroepen tot een maandelijkse Digitale Onafhankelijkheidsdag. De organisatie, die zich hard maakt voor digitale rechten en cyberveiligheid, wil mensen aansporen hun afhankelijkheid van de dominante digitale platforms te heroverwegen.

Vanaf 4 januari moedigt de alliantie mensen aan elke eerste zondag van de maand kritisch te kijken naar de platforms die ze gebruiken en over te stappen naar diensten die hun gegevens beter beschermen. Dan gaat het bijvoorbeeld om berichtendiensten zoals Signal en webbrowsers zoals Firefox en Ecosia.

"Europa zit in de wurggreep van Big Tech. Deze platforms negeren onze wetten, ondermijnen onze democratie en daarmee onze vrijheid", meldde de ethische hackersclub zaterdag tijdens het Chaos Communication Congress in Hamburg. "De Duitse regering is als een hert gevangen in de koplampen, en durft niet eens zijn huidige positie te verlaten. Dus moeten wij het voortouw nemen."