Enquête: Duitse ondernemers rekenen nog niet op herstel economie

BERLIJN (ANP/DPA) - Meer dan de helft van de middelgrote bedrijven in Duitsland verwacht volgend jaar een economische neergang. Dit blijkt uit een enquête van de ondernemersvereniging BVMW onder meer dan duizend ondernemers. Directeur Christoph Ahlhaus van de belangenorganisatie stelt dat "oppervlakkige hervormingen niet langer voldoende zijn om Duitsland weer op de rails te krijgen".

Volgens hem rekenen bedrijven erop dat de regering in Berlijn eindelijk de lang beloofde structurele hervormingen en concrete verlichting op gebieden zoals regeldruk, de arbeidsmarkt, belastingen en energiekosten zal doorvoeren. Maar op omslag van de economie die in 2023 en 2024 kromp en dit jaar waarschijnlijk minimaal opkrabbelt, wordt niet gerekend.

Uit de enquête blijkt dat 54 procent van de bedrijven volgend jaar een economische vertraging verwacht, terwijl slechts 22 procent een opleving van de economie voorziet. Daarnaast gaf 42 procent van de respondenten aan van plan te zijn in 2026 minder te investeren.