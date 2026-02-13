Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

Olcay Gulsen blijkt toch niet zo meelevend te zijn geweest als ze zichzelf voordeed, toen haar toenmalige vriend Ruud de Wild darmkanker had. Ze maakte hem al snel duidelijk dat ze geen partner met een stoma wilde.

“Ik kreeg kanker en toen hoorde ik: ‘Je krijgt een stoma, we gaan alles eruit slopen. We weten niet hoe ver het is uitgezaaid'”, zegt De Wild in de SBS 6-show Het waren 2 fantastische dagen . “Ik was helemaal de weg kwijt, omdat ik dacht: ik krijg een stoma en mijn toenmalige vriendin die wilde dat niet. Ze zei: ‘Ja, ik wil geen man met een stoma’, wat ik ook begrijp.”

Medegast Caroline van der Plas kan haar oren niet geloven. “Sorry?!” reageert de BBB-voorvrouw. Een andere gast, Estelle Cruijff, is eveneens verbijsterd: “Ja, maar als het je gezondheid raakt… Ja, sorry…” Caroline: “Wát?! Dit vind ik echt heel bizar.”

Ruud de Wild vergoelijkt het nog enigszins: “Ja, het is wel eerlijk. Wel eerlijk. Uiteindelijk ben ik bij Jurriaan terechtgekomen en toen zei hij, ik zal het nooit vergeten: ‘Waarom ben jij alleen?’ Want ik durfde niet. Ik dacht: ik ga haar niet meenemen, want dan is de relatie nu al over.”

De Wild vervolgt: “Het was van: vertel maar wanneer de operatie is, kom maar op met die stoma en dan kan ik ook door met m’n leven.”

“Toen zei hij: ‘Welke stoma? Waar heb je het over? Daar zijn we nog helemaal niet.’ ‘Ik krijg toch een stoma?’ ‘Nee, ik ga alles eruit slopen en ik ga zorgen dat je zonder stoma kan. Durf je dat traject in?’ Ja, echt bizar. Ik leef nu een gewoon leven.”