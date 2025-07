Waakhond onderzoekt TikTok opnieuw om dataopslag in China

DUBLIN (ANP) - De Ierse toezichthouder Data Protection Commission (DPC) opent een nieuw onderzoek naar TikTok wegens het opslaan van persoonlijke gegevens in China. In mei kreeg de filmpjesapp een boete van 530 miljoen euro omdat medewerkers in China toegang hadden tot deze data van inwoners van de Europese Unie, wat tegen Europese privacyregels ingaat.

Het nieuwe onderzoek is nodig omdat TikTok eerder zei dat gegevens van inwoners van de EU nooit op servers in China zijn opgeslagen. Medewerkers in China zouden er op afstand wel toegang toe hebben gehad. Maar in april werd bekend dat TikTok deze gegevens wel degelijk in China had opgeslagen, meldt de DPC nu.

Volgens de Europese regels mogen techbedrijven dit soort informatie alleen naar landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland sturen als de privacybescherming net zo goed is geregeld als binnen de EU. Dat is in China niet het geval.