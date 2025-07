Duitse exporteurs: handelsdeal EU-VS 'pijnlijk compromis'

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse exportindustrie vindt de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie een "pijnlijk compromis". Dat zegt brancheorganisatie BGA. De Amerikaanse president Donald Trump en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen spraken zondag af dat er een algemene Amerikaanse importheffing komt van 15 procent op de meeste goederen uit de EU, waaronder Duitse auto's.

Volgens BGA, dat Duitse exporteurs vertegenwoordigt, betekent die heffing voor veel bedrijven een "existentiële bedreiging". De organisatie zegt wel dat de deal voor meer duidelijkheid zorgt over de handelsrelaties met de VS, maar dat toeleveringsketens "zullen veranderen en dat prijzen zullen stijgen". BGA stelt ook dat de overeenkomst kan leiden tot verlies van groei, welvaart en banen in Duitsland.

De VS zijn de grootste handelspartner van Duitsland. Vorig jaar werd voor meer dan 161 miljard euro aan Duitse goederen naar de VS geëxporteerd. Dat is iets meer dan 10 procent van de totale Duitse goederenexport. Het gaat dan vooral om auto's, bedrijfsmachines, chemicaliën en farmaceutische producten.