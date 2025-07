Merz: deal voorkomt handelsoorlog en klap voor auto-industrie

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het handelsakkoord dat zondag is gesloten tussen de Amerikaanse president Donald Trump en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen positief. Het akkoord voorkomt volgens hem een handelsoorlog en een zware klap voor de autosector.

"Dit akkoord is erin geslaagd een handelsconflict te voorkomen dat de exportgerichte Duitse economie hard zou hebben getroffen", zei Merz in een verklaring. "Dit geldt in het bijzonder voor de auto-industrie, waar de huidige tarieven van 27,5 procent bijna worden gehalveerd naar 15 procent."