Duitse industrie schrapt groeiverwachting, nu stagnatie in 2026

HANNOVER (ANP/DPA) - De Duitse industrie verwacht dit jaar geen groei van de productie meer, mede door de oorlog in het Midden-Oosten die voor onzekerheid bij bedrijven zorgt. Dat heeft de industriële lobbygroep BDI maandag gezegd. Voor dit jaar wordt nu hoogstens op stagnatie van de industriële productie in de grootste economie van Europa gerekend door de BDI, voluit Bundesverband der Deutschen Industrie.

De organisatie had in januari nog op een groei met ongeveer 1 procent gerekend, na jaren van krimp. "Maar nu verwachten we geen herstel meer in 2026, maar stagnatie", aldus BDI-president Peter Leibinger op de industriebeurs Hannover Messe. Hij wijst daarbij ook op een zwak begin van het jaar voor de Duitse industrie, die worstelt met hoge energiekosten, belastingen en regeldruk.

De oorlog en de sterk gestegen brandstofprijzen hebben de situatie verder verergerd. Volgens de lobbygroep kan bij een langdurige oorlog er zelfs weer een daling van de productie komen omdat bedrijven productie stilleggen of verplaatsen naar het buitenland.