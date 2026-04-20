EU-kopstukken feliciteren Radev met winst Bulgaarse verkiezingen

door anp
maandag, 20 april 2026 om 13:48
BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter van de EU-leiders António Costa hebben Rumen Radev gefeliciteerd met zijn overwinning bij de parlementsverkiezingen in Bulgarije. Dat hebben zij maandag op X gedaan.
"Bulgarije is een trots lid van de Europese familie en speelt een belangrijke rol in het aanpakken van onze gemeenschappelijke uitdagingen. Ik kijk ernaar uit om samen te werken voor de welvaart en veiligheid van Bulgarije en Europa", schrijft Von der Leyen.
Costa heeft Radev maandag gebeld en gezegd dat hij ernaar uitkijkt om met Radev in de Europese Raad "te werken aan onze gezamenlijke agenda voor een welvarend, autonoom en veilig Europa".
Radev is de voormalig president van Hongarije en verzet zich tegen militaire steun aan Oekraïne en EU-sancties tegen Rusland.
