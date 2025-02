Duitse industriële productie daalt flink

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse industrie heeft het jaar 2024 teleurstellend afgesloten. De industriële productie van de grootste economie van Europa nam in december met 2,4 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is de grootste daling in vijf maanden. De daling was volgens het Duitse statistiekbureau Destatis vooral te wijten aan een lagere productie van auto's en machines. Op jaarbasis daalde de productie met 3,1 procent.

De Duitse productiesector gaat al langer gebukt onder een hoge inflatie, dure energie en een zwakkere vraag vanuit de belangrijkste markt China. De nieuwe productiedaling bevestigt ook het zwakke einde van het jaar voor de hele Duitse economie, die in het laatste kwartaal van 2024 sterker kromp dan verwacht.

Over heel 2024 liet de economie van de belangrijke handelspartner van Nederland ook opnieuw een krimp zien. Duitsland kende daarmee voor het eerst in ruim twintig jaar twee opeenvolgende jaren van krimp. De Duitse overheid verlaagde onlangs ook de groeiverwachting voor dit jaar, van 1,1 procent naar slechts 0,3 procent. De Bundesbank voorspelt een groei van slechts 0,2 procent en waarschuwde voor een nieuwe krimp als de Amerikaanse president Donald Trump met zijn importtarieven een wereldwijde handelsoorlog ontketent. De Duitse economie heeft nog nooit drie opeenvolgende jaren van krimp laten zien.