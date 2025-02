Moeder Monique uit Winter Vol liefde noemt eigen jeugd als excuus: "Heb mezelf gezworen dat ik het anders zou doen"

Winter Vol liefde is afgelopen, maar niet voordat de moeder van Mike probeert haar gelijk te halen door haar zielige jeugd als excuus te gebruiken voor het bemoeizieke gedrag richting haar zoon.

In De Telegraaf vertelt ze: "Natuurlijk vinden Peter en ik het belangrijk dat de nieuwe vriendin van Mike goed in ons gezin past. Wij willen graag een happy family blijven, dat vindt Mike ook belangrijk. Zelf heb ik dat vroeger namelijk nooit gehad."

Haar ouders zijn gescheiden. "Mijn moeder had haar eigen leven, dus ik was vooral op mijn vader aangewezen. Hij zorgde ervoor dat ik niks tekortkwam, desondanks miste ik een moederfiguur. Het was een lieve vrouw, maar ze heeft weinig naar me omgekeken. Ik zag haar alleen op feestdagen." Dat wilde ze anders voor haar eigen kind. "Ik heb mezelf gezworen dat ik het anders zou doen als moeder".

Met haar vader had ze een heel goede band. "Hij haalde Mike elke dag uit school, bleef elke avond eten en ging altijd mee op vakantie. We waren ontzettend hecht." Zijn dood was dan ook een grote schok. "Hij is op Mikes vijftiende verjaardag overleden door een noodlottig ongeval. Hij werd aangereden door een auto en was op slag dood. 's Ochtends stond hij nog vanuit zijn raam naar me te zwaaien en 's avonds was hij dood. De slingers hingen bij mij in huis toen de politie aan de deur stond om het nieuws te brengen. Ik ben nu pas over dit verdriet heen…"

Dat is natuurlijk vreselijk om mee te maken, maar geen reden om je eigen kind te verstikken met je bemoeienissen.

