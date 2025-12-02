ECONOMIE
Duitse lobbygroep: neergang industrie wordt 'structureel'

Economie
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 9:13
anp021225072 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De neergang in de Duitse industrie begint structurele vormen aan te nemen en de regering doet te weinig om die industriële malaise tegen te gaan. Dat meldt de invloedrijke lobbygroep BDI die voor dit jaar opnieuw krimp verwacht van de industriële productie in Duitsland, wat dan het vierde jaar op rij zou zijn.
BDI, voluit Bundesverband der Deutschen Industrie, denkt dat de productie met 2 procent krimpt in 2025. "Het is geen cyclische dip, maar een structurele neergang", aldus BDI-voorzitter Peter Leibinger. Volgens BDI is het ondernemersklimaat bij industriebedrijven zeer pessimistisch.
Duitsland kampt onder meer met een zwakkere buitenlandse vraag, toenemende concurrentie en hoge kosten voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen. Daar komt nog bureaucratische regeldruk bovenop. De Duitse auto-industrie, waaronder ook toeleveranciers, kampt met groot banenverlies. Ook in andere sectoren gaat het moeilijk, zoals in chemie en staal.
