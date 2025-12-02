Leider Hongkong stelt onderzoek in naar dodelijke brand

HONGKONG (ANP/AFP/RTR) - De hoogste bestuurder van Hongkong, John Lee, heeft aangekondigd dat een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de dodelijke brand in de metropool. De commissie kijkt daarbij ook naar het overheidstoezicht op de renovatiewerkzaamheden die de brand zouden hebben verergerd.

Vorige week woensdag brak een grote brand uit in een wooncomplex in Hongkong. Zeven torenflats werden verwoest door de brand, waarbij zeker 151 mensen om het leven kwamen. De zoektocht naar slachtoffers is nog bezig en duurt naar verwachting weken. Het aantal vermisten ligt nog op ongeveer dertig.

Lee verklaarde dinsdag dat hij een onafhankelijke commissie zal instellen die een diepgaand onderzoek moet uitvoeren om "het bouwsysteem te hervormen en te voorkomen dat dergelijke tragedies zich in de toekomst opnieuw voordoen". Een rechter zal de commissie voorzitten.

Bamboesteigers en isolatieschuim

Het wooncomplex Wang Fuk Court werd gerenoveerd. De Hongkongse autoriteiten zeggen dat de netten bij de bamboesteigers en het isolatieschuim ervoor zorgden dat de brand zich snel kon verspreiden. De politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek dertien verdachten opgepakt op verdenking van doodslag. In een corruptieonderzoek zijn twaalf arrestaties verricht.

De acht torens, gelegen in het noordelijke district Tai Po, telden ongeveer 4000 bewoners. Bijna 1500 zijn van evacuatiecentra overgebracht naar tijdelijke woningen. 945 andere bewoners zitten in hostels en hotels. De autoriteiten stellen elk huishouden 10.000 Hongkongse dollar (circa 1100 euro) noodgeld beschikbaar.