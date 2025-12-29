ECONOMIE
Duitse milieuminister pleit voor verbod op wegwerp-e-sigaretten

Economie
door anp
maandag, 29 december 2025 om 12:27
anp291225085 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse milieuminister Carsten Schneider pleit voor een verbod op wegwerp-e-sigaretten in het land. "Dat is mijn zeer duidelijke voorkeur", vertelde de SPD-politicus aan het Duitse persbureau dpa. "Ik ben er sterk voor."
Wegwerp-e-sigaretten, ook wel bekend als vapes, zijn de laatste jaren steeds populairder geworden onder jongeren. Chinese merken zoals Elf Bar en grote tabaksbedrijven zoals Philip Morris zijn grote spelers op deze markt. De producten zijn al verboden in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De Bondsdag, vergelijkbaar met de Tweede Kamer, riep de regering in november op om ook een verbod op de producten te overwegen. Maar de regering heeft juridische bezwaren geuit.
Schneider zei dat zijn standpunt gebaseerd is op gezondheids-, milieu- en veiligheidszorgen. "Deze dingen zijn gevaarlijk. Als ze in een afvalverwerkingsinstallatie terechtkomen, kunnen ze ontploffen, en dat doen ze ook."
