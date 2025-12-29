ECONOMIE
Veel Duitse bedrijfstakken verwachten banenverlies in 2026

Economie
door anp
maandag, 29 december 2025 om 12:24
KEULEN (ANP/RTR) - Veel brancheorganisaties voor het Duitse bedrijfsleven verwachten komend jaar banenverlies in hun sectoren door de aanhoudende zwakte van de Duitse economie. Dat meldt het economische onderzoeksinstituut IW uit Keulen, dat een peiling hield onder 46 brancheorganisaties.
Daarvan melden 22 organisaties dat ze verlies van banen verwachten in het nieuwe jaar. Vooral in de noodlijdende Duitse autosector worden nog meer ontslagen verwacht. Ook in onder meer de papier- en textielindustrie zullen naar verwachting banen vervallen. Slechts negen brancheverenigingen rekenen op banengroei en de resterende vijftien zien een stabiele werkgelegenheid.
Bij de investeringen is er eveneens sprake van een zwak beeld. Van de ondervraagde organisaties rekenen slechts elf op hogere investeringen. Veertien zien juist dalingen. De rest verwacht stagnatie bij de bedrijfsinvesteringen.
