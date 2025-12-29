Spanje dumpt de gevarendriehoek: dit slimme noodlicht wordt vanaf 2026 verplicht

Sta je straks met pech langs de Spaanse snelweg, dan hoef je niet meer stuntelend met een gevarendriehoek in de weer. Spanje trekt definitief de stekker uit dat onhandige en soms levensgevaarlijke ritueel. Vanaf 2026 zijn Spaans gekentekende auto’s verplicht om een V-16 noodsignaallamp te gebruiken. Buitenlandse auto’s hoeven dat officieel niet, maar slim is het wel.

De maatregel gaat in op 1 januari 2026. Daarna is het klaar met driehoeken op Spaanse wegen. Het doel is om de veiligheid op de weg te vergroten. Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongelukken doordat bestuurders langs drukke wegen uitstappen om zo’n driehoek neer te zetten.

Wat is die V-16 lamp precies?

De V-16 is een krachtige flitslamp die je met een magnetische voet op het dak van je auto zet. Geen gedoe, geen gevaarlijke wandelingen over de vluchtstrook. De lamp is tot één kilometer afstand zichtbaar en doet meer dan alleen knipperen.

Automatisch contact met hulpdiensten

Het noodsignaallicht is gekoppeld aan het mobiele netwerk. Zodra je het inschakelt, stuurt het elke 100 seconden automatisch de locatie van je voertuig door naar de hulpdiensten. Alleen locatiegegevens en alleen zolang het licht aanstaat. Zet je het uit, dan stopt alles. Extra bonus: de lamp werkt ook als zaklamp.

Wat kost dat?

Goedgekeurde V-16 lampen zijn te vinden op de website van de Spaanse verkeersdienst DGT en kosten tussen de 50 en 100 euro. Ze zijn in Nederland onder andere verkrijgbaar via de ANWB.

En als vakantieganger?

Rijd je met je eigen auto door Spanje, dan ben je niet verplicht zo’n lamp te hebben, maar het wordt wel sterk aangeraden. Huur je een auto? Let dan goed op. In Spanje moet de V-16 lamp verplicht in huurauto’s aanwezig zijn. Is dat niet zo, dan riskeer je een boete.