Duitse minister wil meer lithium uit Bolivia halen

LA PAZ (ANP/DPA) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul is op bezoek in Bolivia, om daar onder meer te praten over de winning van lithium. Dat is een belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto's. Hij praat onder anderen met de nieuwe president Rodrigo Paz, die vorige maand de presidentsverkiezingen van het Zuid-Amerikaanse land won.

Volgens Wadephul moet de samenwerking tussen Duitsland en Bolivia bij de winning van lithium verder worden vergroot. "Bolivia is rijk aan grondstoffen, vooral lithium dat onmisbaar is voor onze energietransitie, elektrische mobiliteit en veel andere sectoren in Duitsland", aldus de minister voorafgaand aan het bezoek.

Bolivia zou 's werelds grootste voorraad aan lithium hebben. Duitsland wil minder afhankelijk worden van China bij de lithiumleveringen.

Wadephul gaf ook aan bij meer zeldzame grondstoffen de samenwerking met Bolivia te willen versterken. "Ons potentieel voor samenwerking is groot", stelde de minister.