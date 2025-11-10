Utrechtse oud-wethouder voorgedragen als wethouder in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Klaas Verschuure, die in het verleden wethouder was in Utrecht, is maandag voorgedragen om wethouder in Den Haag te worden. De Haagse afdeling van D66 wil dat hij de plek overneemt van Robert van Asten, die lid van de Tweede Kamer wordt.

Van Asten was onder meer verantwoordelijk voor de stedelijke ontwikkeling van Den Haag. Daar hield Verschuure zich voor Utrecht ook mee bezig. "Zijn ervaring met complexe gebiedsontwikkeling en brede samenwerkingen geeft vertrouwen dat hij Den Haag in deze fase verder kan brengen. En dat hij de lijn van daadkracht en tempo in stedelijke ontwikkeling voortzet", laat D66-fractievoorzitter Yousef Assad weten.

De gemeenteraad moet deze week stemmen over de voordracht van Verschuure. Het is de bedoeling dat hij aanblijft voor de rest van de collegeperiode. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart. De Haagse integriteitscommissie laat maandag weten dat er geen bezwaren zijn tegen zijn benoeming.