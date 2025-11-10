ECONOMIE
Waterschapsbelasting stijgt weer, maar minder dan afgelopen jaren

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 10:40
anp101125087 1
DEN HAAG (ANP) - De waterschapsbelasting gaat in 2026 opnieuw omhoog, maar stijgt wel minder hard dan in de afgelopen jaren. Gezinnen met een eigen huis betalen gemiddeld 32 euro meer, alleenstaande huurders 10 euro meer. Dat verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de 21 waterschappen in Nederland, die deze weken hun tarieven voor 2026 vaststellen.
Voor gezinnen van vier personen in een koopwoning met een WOZ-waarde van 370.000 euro stijgt de waterschapsbelasting met gemiddeld bijna 7 procent, van 478 naar 510 euro. Bij alleenstaande huurders gaat de belasting van 203 naar 213 euro. De waterschapsbelasting is sinds 2023 fors gestegen, voor gezinnen met een eigen huis steeds met tientallen euro's per jaar. In 2024 ging de belasting voor hen gemiddeld met ruim 11 procent omhoog, dit jaar bedroeg de stijging bijna 8 procent.
Loading