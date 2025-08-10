Vuurwerkresten gevonden bij duinbrand Biggekerke

BIGGEKERKE (ANP) - De politie heeft resten van vuurwerk gevonden bij het strand van het Zeeuwse Biggekerke, waar zaterdagavond een duinbrand woedde. Een gebied ter grootte van drie voetbalvelden werd getroffen door het vuur.

De brand begon aan de zeekant, maar breidde zich door de sterke wind snel uit. Met zes blusvoertuigen en twee waterwagens wist de brandweer het vuur in een klein uur onder controle te krijgen.

Getuigen hadden kort voor de brandmelding vuurwerkknallen gehoord. De politie probeert de mensen die het vuurwerk afstaken op te sporen.