Nuis vierde op 1500 meter bij wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki

TOMASZÓW MAZOWIECKI (ANP) - Kjeld Nuis is als vierde geëindigd op de 1500 meter van de wereldbeker schaatsen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De Nederlander ging snel van start maar moest in de slotfase van zijn race op het niet heel snelle ijs tijd inleveren (1.46,69).

Jordan Stolz was weer de snelste (1.45,08), zo bleek na een fotofinish. De Amerikaan bleek net iets sneller dan de Noor Peder Kongshaug. De Chinees Zhongyan Ning werd derde (1.46,06). Stolz won eerder op vrijdag ook de 500 meter. Hij is op beide afstanden zeker van de eindzege in de wereldbeker. Wesly Dijs werd achtste (1.47,72). Joep Wennemars reed de zestiende tijd (1.48,81).

Een groot aantal Nederlandse schaatsers heeft zich afgemeld voor de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki komend weekend. Zij kiezen voor extra trainingen in aanloop naar de WK afstanden medio maart in het Noorse Hamar. In Polen ontbreken onder anderen Femke Kok, Jutta Leerdam, Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong, Jenning de Boo en Beau Snellink.