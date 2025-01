Duitsland wil buitenlandse diploma's sneller erkennen

Berlijn (ANP/DPA) - In Duitsland moet het makkelijker worden voor mensen uit het buitenland om een beschermd beroep, bijvoorbeeld arts of leraar, uit te oefenen. De Duitse minister van Arbeid Hubertus Heil verwacht dat er dit jaar stappen gezet worden om de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties in zijn land te versnellen.

In Duitsland zijn de wachttijden voor aanvragers die erkenning willen van hun in het buitenland behaalde diploma's vaak lang. Tegelijkertijd kampt het land met grote personeelstekorten.

In december kwam het onderwerp al ter sprake tijdens een conferentie van deelstaatpremiers. Naar verwachting onthullen de deelstaatregeringen in september plannen voor snellere erkenningsprocedures. "Ik ga ervan uit dat niemand zich zal terugtrekken", heeft Heil gezegd in een interview met het Duitse persbureau dpa.

Heil bekritiseerde in dat gesprek ook recente oproepen om Syriërs zo snel mogelijk terug te sturen naar hun thuisland na de verdrijving van dictator Bashar al-Assad. "Ik vind het heel, heel verkeerd hoe er de afgelopen dagen roekeloos is gediscussieerd over hoe iedereen nu zomaar weggestuurd kan worden", zei Heil. De val van al-Assad heeft in Duitsland een debat op gang gebracht over de toekomst van ongeveer 975.000 Syriërs die in Duitsland wonen.