Dodental schietpartij Montenegro opgelopen

PODGORICA (ANP/AFP) - Het dodental na een schietpartij in een restaurant in Montenegro is opgelopen tot twaalf, meldt een aanklager. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. De schutter vluchtte en pleegde zelfmoord, nadat hij door de politie was omsingeld.

Het geweld vond op nieuwjaarsdag plaats in Cetinje, de voormalige hoofdstad van het Balkanland. Eerder werd bekend dat de 45-jarige man ook familieleden had doodgeschoten en dat vier personen met zware maar niet levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis waren gebracht.

Premier Milojko Spajić zei tegen omroep RTCG dat de "tragedie" plaatsvond na een ruzie in het restaurant. Grote schietpartijen komen zelden voor in Montenegro, een land met ruim 620.000 inwoners. Donderdag zijn drie dagen van nationale rouw ingegaan.