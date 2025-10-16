ECONOMIE
Duizenden Britten klagen farmaceut J&J aan om babypoeder

door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 19:11
LONDEN (ANP/AFP) - Ongeveer 3000 Britten hebben Johnson & Johnson (J&J) in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd. Ze stellen dat zijzelf of een familielid eierstokkanker of mesothelioom, ook wel asbestkanker, hebben gekregen door het gebruik van babypoeder van de farmaceut. In het talkpoeder zou asbest hebben gezeten.
Het advocatenkantoor dat de aanklagers vertegenwoordigt, schat dat de schadeclaim meer dan 1 miljard pond (zo'n 1,5 miljard euro) bedraagt. De aanklacht gaat over de jaren 1965 tot 2023. Het kantoor zegt dat J&J al ruim 50 jaar van het probleem afweet, maar ervoor koos om het te blijven verkopen "om winst te maken".
J&J stopte in 2023 met de verkoop van het babypoeder in het VK. In dat jaar werd de voormalige consumentengezondheidstak van de farmaceut afgesplitst. Een woordvoerder van dat bedrijf, Kenvue, ontkent dat er asbest in het poeder zat en dat het kanker veroorzaakt. "De hoogwaardige cosmetische talk" in het poeder "voldeed aan alle vereiste regelgevingsnormen".
