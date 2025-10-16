Dit is wat luchtvervuiling tijdens de zwangerschap doet met de hersenen van je baby

Baby’s die in de baarmoeder worden blootgesteld aan luchtvervuiling, kunnen daar jarenlang de gevolgen van ondervinden. Dat blijkt uit Spaans onderzoek.

Onderzoekers hebben voor dit onderzoek MRI-scans gemaakt bij 93 baby's die gemiddeld vier weken oud waren. Tegelijkertijd berekenden ze hoeveel fijnstof de moeders hadden ingeademd tijdens hun zwangerschap . Dit deden ze door te kijken naar de vervuiling op de plekken waar de vrouwen woonden, werkten en reisden. Ze bekeken ook GPS-gegevens die lieten zien waar ze precies hun tijd doorbrachten.

Op de scans werd specifiek gekeken naar myelinisatie. Dat is het proces waarbij zenuwbanen in de hersenen worden omhuld met een beschermende laag. Deze laag zorgt ervoor dat signalen sneller en efficiënter door de hersenen kunnen reizen. Het proces begint al in de baarmoeder en gaat door tot in de volwassenheid.

Fijnstof vertraagt de ontwikkeling

Baby's van moeders die meer fijnstof hadden ingeademd, hadden minder van deze beschermende laag. Vooral blootstelling in het begin en aan het eind van de zwangerschap had een effect. De onderzoekers controleerden ook of bepaalde metalen in fijnstof, zoals ijzer, koper en zink, een specifieke rol speelden. Dat bleek niet het geval: het ging vooral om de totale hoeveelheid vervuiling.

Toch is het nog te vroeg om te panikeren. De onderzoekers laten weten dat een vertraging in hersenontwikkeling niet automatisch schadelijk is. Eerder onderzoek toonde juist aan dat kinderen met hogere cognitieve vaardigheden soms een langzamere maar langere ‘rijpingsperiode’ doorgaan. Het brein is namelijk een complex orgaan dat zich decennialang blijft ontwikkelen.