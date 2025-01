Mogelijk hogere btw van 21,4 procent valt niet goed bij partijen

DEN HAAG (ANP) - Bij partijen in de Tweede Kamer is al weerstand ontstaan over een mogelijke verhoging van het hoogste btw-tarief van 21 naar 21,4 procent. Een beperkte verhoging van dit tarief is een van de voorstellen die staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen van Financiën heeft opgepikt toen hij een ronde maakte langs de meeste partijen in de Tweede Kamer. Hij zal alle opties in het kabinet bespreken en dan een brief erover naar de Kamer sturen.

VVD, PVV en SGP zijn al kritisch over het enige voorstel dat woensdag uitlekte via het AD. "U kunt er zeker van zijn dat ik niet enthousiast de krant opende", zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz tijdens een presentatie van een plan van haar partij ten gunste van werkenden.

Ook PVV-leider Geert Wilders reageert. Op X meldt hij, zonder daarbij btw te noemen: "En mensen hebben extra lastenverlichting nodig. Alles wordt zoveel duurder", doelend op een mogelijke verhoging. Daarnaast stelt hij dat "de PVV gaat geen bezuinigingen accepteren en geen cent extra voor stikstof, klimaat, defensie of wat dan ook accorderen zonder dat de lasten voor gewone mensen extra worden verlaagd. Nederlanders op 1!"

Ook de SGP "zit er niet op te wachten om nu alles voor iedereen duurder te maken. De benzine en de boodschappen zijn al duur genoeg", schrijft partijleider Chris Stoffer op X. Hij meldt dat hij "slimme keuzes in de btw-verdeling wil om gezinnen tegemoet te komen". Als die er niet goed van af komen, zal zijn partij zulke voorstellen niet steunen.