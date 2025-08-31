ECONOMIE
ECB-bestuurder: centrale bank moet waakzaam blijven

Economie
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 13:39
anp310825083 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) moet waakzaam blijven op de inflatie, hoewel de risico's voor prijspieken minder zijn geworden. Dat zei de Finse centralebankpresident en ECB-bestuurder Olli Rehn in interviews met kranten, waaronder Financial Times. Volgens hem is er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid voor de centrale bank in Frankfurt.
Rehn wijst op gedaalde energieprijzen, de sterkere euro en minder sterk stijgende prijzen in de dienstensector waardoor de inflatierisico's zijn verminderd. Maar daar staat wel de geopolitieke onrust tegenover door bijvoorbeeld de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.
De ECB neemt op 11 september weer een rentebesluit. De centrale bank hield in juli de rente onveranderd, na acht verlagingen.
De centralebankier verklaarde verder dat de ECB per vergadering beslist over de rente, afhankelijk van de meest recente economische cijfers. De ECB heeft geen vooraf vastgelegd rentepad, aldus Rehn.
