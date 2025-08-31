Tientallen doden gemeld in Gaza na Israëlische aanvallen

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Lokale gezondheidsautoriteiten zeggen dat door Israëlische aanvallen zondag minstens dertig mensen om het leven zijn gekomen, onder wie dertien mensen die probeerden voedsel te halen bij een hulppost in het centrale deel van Gaza. Nog eens zeven mensen zijn overleden door verhongering.

In Gaza-stad vielen zeker twee doden door het geweld. Israëlische troepen vielen vanuit de lucht en vanaf de grond buitenwijken van de stad aan. Huizen werden verwoest en gezinnen verjaagd. Het veiligheidskabinet van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou zondagavond overleggen over een plan om de stad in te nemen.

Het Israëlische leger heeft in een reactie laten weten de berichten over de doden te onderzoeken.

Israël heeft de afgelopen drie weken de operaties rond Gaza-stad geleidelijk opgevoerd. Afgelopen vrijdag werd een einde gemaakt aan de gevechtspauzes in het gebied, die nodig waren voor hulpleveringen. Het gebied werd aangemerkt als een "gevaarlijke gevechtszone".