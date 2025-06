ECB-bestuurder: rentepauze in zomer zou gepast zijn

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Een rentepauze van de Europese Centrale Bank (ECB) bij het volgende rentebesluit in juli zou gepast zijn vanwege alle economische onzekerheid. Dat zei de Oostenrijkse centralebankpresident en ECB-bestuurder Robert Holzmann tegen televisiezender ORF. Hij wijst er ook op dat het inflatiedoel van de ECB binnen bereik is en dat de centrale bank daarom kan wachten met het verder verlagen van de rente.

De ECB verlaagde vorige week de rente in de eurozone voor de achtste keer sinds juni vorig jaar. Op 24 juli is er een nieuw besluit, gevolgd door het besluit op 11 september. Holzmann stelt dat beter afgewacht kan worden hoe de economische situatie zich verder ontwikkelt. Als er verslechtering is dan kan de rente verder omlaag gaan om zo de economie te stimuleren. Zo is er veel onzekerheid over de impact van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op de Europese economie.

Holzmann treedt eind augustus af als Oostenrijkse bankpresident. Hij wordt dan opgevolgd door Martin Kocher.