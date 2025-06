Premier Australië veroordeelt incident met journalist in LA

CANBERRA (ANP/AFP) - De Australische premier Anthony Albanese veroordeelt een incident in Los Angeles waarbij een Australische journalist werd geraakt door een rubberen kogel. Lauren Tomasi van nieuwszender 9News deed in de Amerikaanse stad verslag van de felle protesten tegen de immigratiedienst.

Tomasi werd zondag tijdens de uitzending in haar been geraakt. "Ik ben een beetje stijf, maar het gaat wel", schreef ze daarna op sociale media. Ze stond volgens haar werkgever in de buurt van een protest bij een detentiecentrum. 9News zegt dat het niet duidelijk is of Tomasi is geraakt door de politie of een andere veiligheidsdienst.

Albanese vindt het incident "onaanvaardbaar". Tomasi had volgens hem ervan uit mogen gaan dat ze niet het doelwit zou worden van een rubberen kogel. Hij zei tegen verslaggevers dat Tomasi, met wie hij contact heeft gehad, "behoorlijk veerkrachtig" is. "Maar die beelden waren verschrikkelijk." Ze tonen volgens hem aan dat Tomasi "duidelijk herkenbaar" was als journalist.