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Elon Musk vormt risico voor democratie: hij is op weg naar krankzinnige mijlpaal

Economie
door Pieter Immerzeel
donderdag, 11 juni 2026 om 14:10
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Elon Musk staat op het punt iets te bereiken wat nog nooit iemand lukte: een vermogen van meer dan 1 biljoen dollar. Dat is een 1 met twaalf nullen. Omgerekend gaat het om ruim 865 miljard euro.
Volgens een nieuwe analyse van Oxfam Novib groeide Musks vermogen het afgelopen jaar met meer dan 550 miljard dollar. Dat komt neer op een haast onvoorstelbaar gemiddelde van 1 miljoen dollar per minuut.
De verwachte beursgang van SpaceX speelt daarbij een grote rol. Als de prognoses uitkomen, wordt Musk niet alleen de eerste biljonair ter wereld, maar bezit hij straks meer dan de armste 46 procent van de wereldbevolking samen. Dat zijn ongeveer 3,8 miljard mensen.
Musk brak de afgelopen jaren al record na record. Eerst passeerde hij de grens van 300 miljard dollar. Daarna werd hij volgens Forbes de eerste persoon met een geschat vermogen van 500 miljard dollar. In december stond de teller alweer rond de 750 miljard dollar.

‘Risico voor democratie’

Oxfam Novib gebruikt de cijfers om te waarschuwen voor groeiende ongelijkheid. Volgens de organisatie is zulke extreme rijkdom niet alleen een economisch probleem, maar ook een democratisch risico.
“De greep van superrijken op politiek en democratie neemt nog altijd toe”, zegt Bram Joanknecht, expert economische gelijkheid bij Oxfam Novib. Hij wijst onder meer op Musks invloed via X, zijn rol in de Amerikaanse politiek en de banden tussen zijn bedrijven en de overheid.
SpaceX haalt volgens Oxfam ongeveer een vijfde van zijn inkomsten uit Amerikaanse overheidsopdrachten. Tegelijkertijd profiteert het bedrijf van belastingvoordelen.
Oxfam rekent voor dat een eenmalige belasting van 10 procent op Musks nieuwe vermogen genoeg zou zijn om extreme armoede wereldwijd een jaar lang te beëindigen. Daarmee zouden ruim 800 miljoen mensen boven de extreme armoedegrens kunnen worden geholpen.
Bron: AD.nl

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