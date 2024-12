ECB verwacht iets zwakkere groei economie van eurozone

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar en de komende jaren iets minder sterk zal groeien dan eerder gedacht. Volgens nieuwe voorspellingen van de centrale bank in Frankfurt wordt nu voor dit jaar gerekend op een plus van 0,7 procent. In september ging de ECB nog uit van een groei met 0,8 procent.

De ECB zegt dat de groei in het derde kwartaal weliswaar aantrok, maar dat die in het huidige kwartaal weer is afgezwakt. Volgend jaar zou er dan een groei moeten zijn van 1,1 procent en in 2026 een vooruitgang van 1,4 procent. Hier werd eerder op een groei van respectievelijk 1,3 en 1,5 procent gerekend.